إعلام عبري: 6 قتلى وأكثر من 100 مصاب في حصيلة أولية للقصف الإيراني الصاروخي على عراد

الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين كحصيلة أولية لسقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوب إسرائيل، في حصيلة وصفت بأنها الأعلى منذ بداية الحرب.





وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود قتلى وحالات حرجة في موقع السقوط، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار مبنيين في عراد جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، مع وجود عدة أشخاص عالقين تحت الأنقاض.



واعترف الجيش الإسرائيلي بأن الإصابة المباشرة في عراد كانت بصاروخ باليستي يحمل نصف طن من المتفجرات، وأن محاولتين لاعتراضه فشلتا.



وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادث، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي حالة طوارئ في المدينة، مشيرا إلى أن "الحدث ضخم جدا وهناك أشخاص انقطع الاتصال معهم".



يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران، مع تأكيده أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.



وتتصاعد حدة الحرب مع إيران لليوم 22 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت أهدافا مدنية وعسكرية في الجانبين.









