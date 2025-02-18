إعلام كندي: 8 مصابين في حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في تورنتو

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام كندية بإصابة 8 أشخاص إثر حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في تورنتو. اضافة اعلان





وذكرت أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز.