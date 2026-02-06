إعلام: نشر الصاروخ الإيراني "خرمشهر 4" في مدينة صواريخ تحت الأرض

الوكيل الإخباري- قالت قناة برس تي.في الإيرانية الحكومية، أمس الخميس، إنّ "أحد أكثر الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تطورا في البلاد، وهو خرمشهر 4"، تم نشره في إحدى مدن الصواريخ تحت الأرض التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري.

وأضافت القناة أن مدى خرمشهر 4 يبلغ 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.