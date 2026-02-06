الجمعة 2026-02-06 09:11 ص

إعلام: نشر الصاروخ الإيراني "خرمشهر 4" في مدينة صواريخ تحت الأرض

و
أرشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   قالت قناة برس تي.في الإيرانية الحكومية، أمس الخميس، إنّ "أحد أكثر الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تطورا في البلاد، وهو خرمشهر 4"، تم نشره في إحدى مدن الصواريخ تحت الأرض التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري.

اضافة اعلان


وأضافت القناة أن مدى خرمشهر 4 يبلغ 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.


وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إنّ "النشر العملياتي لخرمشهر 4 في مدن الصواريخ الأربعاء يتزامن مع التحول المعلن في عقيدة القوات المسلحة من الدفاعية إلى الهجوم، ويحمل رسالة واضحة إلى الخصوم في المنطقة وخارجها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"

ن

أخبار محلية زيارات إعلاميين ونجوم رياضة وصناع محتوى للبترا تضعها على خارطة النجومية العالمية

ز

أسواق ومال خام برنت وغرب تكساس يتراجعان وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط

و

عربي ودولي إعلام: نشر الصاروخ الإيراني "خرمشهر 4" في مدينة صواريخ تحت الأرض

ا

الطقس الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة حتى الاثنين المقبل

قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

بلدية شيحان

أخبار محلية بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا



 






الأكثر مشاهدة