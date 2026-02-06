إعلام: نشر الصاروخ الإيراني "خرمشهر 4" في مدينة صواريخ تحت الأرض

وأضافت القناة أن مدى خرمشهر 4 يبلغ 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إنّ "النشر العملياتي لخرمشهر 4 في مدن الصواريخ الأربعاء يتزامن مع التحول المعلن في عقيدة القوات المسلحة من الدفاعية إلى الهجوم، ويحمل رسالة واضحة إلى الخصوم في المنطقة وخارجها".
