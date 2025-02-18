إعلان الحداد في محافظة مصرية لهذا السبب!

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ جنوب المصرية، اللواء خالد مبارك، الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مأساوي.

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