إعلان الحداد في محافظة مصرية لهذا السبب!

وقرر محافظ جنوب سيناء إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.
وأكدت المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى منطقة مورجن لاند وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبدالرحمن.
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