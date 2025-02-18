 
الثلاثاء 2025-02-18 11:07 م
 

إعلان الحداد في محافظة مصرية لهذا السبب!

علم مصر
علم مصر
الثلاثاء، 18-02-2025 10:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلن محافظ جنوب المصرية، اللواء خالد مبارك، الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مأساوي.

اضافة اعلان

 

وشهدت محافظة جنوب سيناء شمال شرق مصر حادث مأساوي لقى على أثره اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، واللواء عماد عبدالرحمن عنان مساعد محافظ جنوب سيناء في مدينة سانت كارتين.

وقرر محافظ جنوب سيناء إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

وأكدت المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى منطقة مورجن لاند وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبدالرحمن.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين تقرير أممي يقيّم الأضرار واحتياجات التعافي في غزة

موقع الحادث

عربي ودولي لقطات صادمة لتحطم طائرة على متنها 80 راكبا في مطار تورونتو- فيديو

ترامب ونتنياهو

فلسطين خلافات إسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة

علم مصر

عربي ودولي إعلان الحداد في محافظة مصرية لهذا السبب!

وزير الداخلية مازن الفراية لدى استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي

أخبار محلية وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي في عمّان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: محادثات السعودية خطوة ضخمة نحو السلام في أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة