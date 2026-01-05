يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022: بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي نفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية.
وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية.
