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إعلان حالة التأهب الجوي في سبع مقاطعات أوكرانية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية مساء اليوم الاثنين إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة خاركوف وست مقاطعات أوكرانية أخرى.

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ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 22:02 بتوقيت موسكو.

 

كم أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية قبل ذلك بقليل أن صافرات الإنذار انطلقت في مقاطعات بولتافا، تشرنيغوف، دنيبروبيتروفسك، كيروفوغراد، نيكولاييف وسومي.

والأسبوع الماضي أعلنت السلطات الأوكرانية أن منظومة الطاقة في البلاد تعرضت لضربة روسية مكثفة أدت إلى حالات قطع طارئ للكهرباء في مختلف المناطق.

وأفادت تقارير بوقوع ضربات مكثفة في مقاطعة خاركوف، حيث تم استهداف أعمدة ومحولات خطوط الكهرباء عالية الجهد، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أكثر من عشرة انفجارات سمعت في مدينة ميريفا جنوب غرب عاصمة المقاطعة. 

بدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

 
gnews

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