إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في منطقتي إميليا رومانيا وماركي بعد الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المنطقتين، وتخصيص 20 مليون يورو للإغاثة.

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