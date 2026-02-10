الثلاثاء 2026-02-10 02:32 م

إعلان صادر عن الجيش الإندونيسي يحسم أمر التحرك نحو القطاع

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإندونيسي بدء الاستعدادات لنشر محتمل لقواته في قطاع غزة، ضمن مهمة "مجلس السلام" الذي كشف عنه في وقت سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وتعد هذه الاستعدادات ونشر القوات جزءًا من خطة استراتيجية، أمر بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وقال رئيس أركان الجيش مارولي سيمانجونتاك، الإثنين، إن الجيش بدأ تدريب أفراد يمكن تكليفهم بمهمة حفظ السلام، حسب تصريحات نشرتها صحف إندونيسية.

وأضاف مارولي: "بدأنا تدريب أفراد يمكن أن يصبحوا صانعي سلام، لذا نجهز وحدات هندسية وصحية من هذا القبيل".

وأشار إلى أن عدد الأفراد الذين سيتم نشرهم لم يُحدد بعد، لكنه أوضح أن اللواء الواحد يتألف عادة من 5 آلاف إلى 8 آلاف جندي.

وقال: "الأمر غير مؤكد حتى الآن. لا توجد أرقام مؤكدة في الوقت الراهن"، كما لم يؤكد رئيس الأركان موعد بدء انتشار القوات الإندونيسية في غزة.

وأضاف أن الجيش يركز حاليًا على تجهيز الأفراد، بانتظار مزيد من التنسيق بشأن الوضع في القطاع المدمر.

وقال مارولي: "نحن بانتظار نتائج التنسيق في غزة. يمكنكم الاستفسار من قيادة الجيش الإندونيسي لاحقًا".

سكاي نيوز
 
 


