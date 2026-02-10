إعلان صادر عن الجيش الإندونيسي يحسم أمر التحرك نحو القطاع

وتعد هذه الاستعدادات ونشر القوات جزءًا من خطة استراتيجية، أمر بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.
وقال رئيس أركان الجيش مارولي سيمانجونتاك، الإثنين، إن الجيش بدأ تدريب أفراد يمكن تكليفهم بمهمة حفظ السلام، حسب تصريحات نشرتها صحف إندونيسية.
وأضاف مارولي: "بدأنا تدريب أفراد يمكن أن يصبحوا صانعي سلام، لذا نجهز وحدات هندسية وصحية من هذا القبيل".
وأشار إلى أن عدد الأفراد الذين سيتم نشرهم لم يُحدد بعد، لكنه أوضح أن اللواء الواحد يتألف عادة من 5 آلاف إلى 8 آلاف جندي.
وقال: "الأمر غير مؤكد حتى الآن. لا توجد أرقام مؤكدة في الوقت الراهن"، كما لم يؤكد رئيس الأركان موعد بدء انتشار القوات الإندونيسية في غزة.
وأضاف أن الجيش يركز حاليًا على تجهيز الأفراد، بانتظار مزيد من التنسيق بشأن الوضع في القطاع المدمر.
وقال مارولي: "نحن بانتظار نتائج التنسيق في غزة. يمكنكم الاستفسار من قيادة الجيش الإندونيسي لاحقًا".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الداخلية السورية تحبط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق
-
مقتل 5 بتحطم مروحية في قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا
-
الإعلام العبري يشير إلى صراع نفوذ محتدم في القرن الإفريقي بين القاهرة وتل أبيب
-
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
-
لاريجاني يصل مسقط لمناقشة المفاوضات بين أميركا وإيران
-
سوريا .. احتقان شعبي في دير الزور بعد الإفراج عن "متهمين" من عهد الأسد
-
ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار
-
الكيان يلوح بتصعيد عسكري وضربة قريبة بعد امتلاكه لطائرة "إف 35"