إعلان محتمل لوقف إطلاق النار بلبنان في غضون ساعات

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".
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