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إعلان محتمل لوقف إطلاق النار بلبنان في غضون ساعات

إعلان محتمل لوقف إطلاق النار بلبنان في غضون ساعات
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 07:08 م
الوكيل الإخباري-   نقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات.اضافة اعلان


من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".
 
gnews

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