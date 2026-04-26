إعلان موعد محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب والتهم الموجهة إليه

دونالد ترامب
الأحد، 26-04-2026 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   كشف القضاء الأمريكي عن التهم التي سيواجهها مطلق النار خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس دونالد ترامب، وموعد محاكمته.

وأعلن المدعي العام الفيدرالي أن المشتبه به في إطلاق النار والمتهم باقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن بحضور الرئيس دونالد ترامب، سيُحاكم في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عملاء جهاز الخدمة السرية سيمثل أمام قاض في محكمة المقاطعة.

وبحسب المدعية الأمريكية جينين بيرو، سيُوجه إلى المشتبه به تهمة استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار في حادثة محاولة اغتياله في حفل مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" بالعاصمة الأمريكية.

وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن بشكل طفيف.

 
 


