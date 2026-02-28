إعلان هام صادر عن باكستان

وذكرت مصادر رسمية أن الحكومة أصدرت توجيهات عاجلة إلى إدارة مراقبة الحركة الجوية لتعزيز اليقظة، خصوصاً في الممرات الجوية القريبة من الأجواء الإيرانية والأفغانية، تحسباً لأي تطورات أمنية قد تؤثر في حركة الطيران المدني. كما طُلب من شركات الطيران الباكستانية تجنب استخدام المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي لضمان سلامة الرحلات.
وبحسب ما أوردته صحيفة The Nation الباكستانية، فإن هذه الخطوات تأتي على خلفية تقارير تحدثت عن هجوم مفاجئ نفذته قوات إسرائيلية وأميركية فجر السبت، أسفر عن وقوع انفجارات في طهران ومناطق أخرى داخل إيران.
وأكدت السلطات في إسلام آباد أن تعزيز مراقبة المجال الجوي إجراء احترازي بحت يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة عمليات الطيران المدني في ظل تسارع التطورات الأمنية في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقطع فيديو نشره عبر منصة Truth Social، أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق"، مؤكداً أن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً". كما دعا طهران والحرس الثوري الإيراني إلى إلقاء السلاح، محذراً من استمرار الضربات.
من جانبها، أفادت تقارير بأن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد عسكرية في عدد من الدول الخليجية، ما ينذر بتوسع دائرة المواجهة في منطقة تشهد توتراً غير مسبوق.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وكلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية لطهران.
ويُنظر إلى تشديد باكستان إجراءاتها الجوية كخطوة استباقية لتفادي أي تداعيات محتملة على حركة الطيران، خاصة أن أجواء المنطقة تُعد من أكثر الممرات الجوية ازدحاماً وحساسية في العالم.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية
-
خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي
-
كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية
-
بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران
-
الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة
-
الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران
-
وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد
-
رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية