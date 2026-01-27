الثلاثاء 2026-01-27 12:22 م

إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

الوكيل الإخباري-    أعلن مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن منح حاملي تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ الذين ينوون السفر لحضور المباريات في الولايات المتحدة هذا العام، أولوية في حجز المواعيد للحصول على تأشيرة دخول.اضافة اعلان


وأكد أن حاملي التذاكر الذين تم شراؤها مباشرة من FIFA يمكنهم التسجيل في خدمة FIFA PASS عبر الموقع الرسمي http://fifa.com ، لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وضمان حضورهم المباريات المرتقبة في البطولة العالمية.
 
 


