إغلاق المجال الجوي في عدة دول مع بدء التصعيد في الشرق الأوسط

إيران
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، السبت، إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.
إسرائيل
أصدرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، السبت، توجيهاتٍ لهيئة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، عقب الهجوم على إيران.
العراق
أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدنا إيرانية أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي إن الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيرا الى أنه سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران.
وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".
