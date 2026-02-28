إغلاق المجال الجوي في عدة دول مع بدء التصعيد في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت عدة دول، السبت، إغلاق مجالها الجوي عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى حماية الرحلات المدنية وضمان سلامة حركة الطيران.

إيران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، السبت، إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر.



إسرائيل

أصدرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، السبت، توجيهاتٍ لهيئة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، عقب الهجوم على إيران.

ودعت الوزيرة إلى عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر، كما طلبت من المسافرين في الخارج مراجعة وسائل الإعلام وشركات الطيران لمعرفة مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي.



العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدنا إيرانية أخرى.



وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي إن الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيرا الى أنه سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران.



وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.