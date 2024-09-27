 
الجمعة 2024-09-27 07:39 م
 
 

إغلاق سفارة أفغانستان بلندن بعد قطع طالبان علاقتها معها

علم النظام السابق ما زال معلقا على واجهة السفارة الأفغانية في لندن
علم النظام السابق ما زال معلقا على واجهة السفارة الأفغانية في لندن
الجمعة، 27-09-2024 06:57 م

الوكيل الإخباري- أغلقت السفارة الأفغانية في لندن أبوابها الجمعة بعد قرار حركة طالبان قطع العلاقات مع البعثات الدبلوماسية الموالية لنظام كابل السابق.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن ورقة علقت على البوابة أمام مدخل الخدمات القنصلية كُتب عليها "سفارة جمهورية أفغانستان مغلقة".


وبدت الأبواب مغلقة لكن عَلَم النظام السابق ما زال معلقا على واجهة المبنى.


وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري كتب السفير الأفغاني لدى المملكة المتحدة وأيرلندا على منصة "إكس" "تقرر إغلاق سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية في لندن رسميا وستتوقف عن العمل في 27 سبتمبر/أيلول 2024، بناءً على طلب رسمي من الدولة المضيفة".


لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن "هذا القرار لم تتخذه حكومة المملكة المتحدة".

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

حسن نصر الله

عربي ودولي مصدر إسرائيلي: لا يمكن تأكيد أو نفي مقتل نصر الله

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يغادر إحاطة للصحفيين بنيويورك بعد قصف الضاحية الجنوبية

جانب من القصف على الضاحية

عربي ودولي إسرائيل تقصف الضاحية بقنابل زنة 2000 طن

حسن نصر الله

عربي ودولي إسرائيل تستهدف حسن نصر الله

علم النظام السابق ما زال معلقا على واجهة السفارة الأفغانية في لندن

عربي ودولي إغلاق سفارة أفغانستان بلندن بعد قطع طالبان علاقتها معها

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 7 و8 صباحا إلى 5 مساءً عن مناطق غدا - أسماء

جانب من الحضور أثناء كلمة نتنياهو

عربي ودولي دبلوماسيين يقاطعون كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

زوارق تابعة للحوثيون

عربي ودولي مسؤول أميركي: اعترضنا مقذوفات أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر



 


الأكثر مشاهدة