إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

الوكيل الإخباري- قالت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر، إن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة نفط تابعة لها في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة.





وكان قد أصدر مسؤولون أمريكيون وخليجيون بيانًا مشتركًا يندد بالهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة في أنحاء المنطقة، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا دفاعًا عن مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم.



وأشار البيان إلى أن تصرفات إيران أدت إلى استهداف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ما يعكس سلوكًا متهورًا ينتهك المبادئ الدولية ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.



