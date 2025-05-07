الأربعاء 2025-05-07 03:59 ص
 

إغلاق مطارات بأجزاء من شمال الهند

احد المطارات في الهند
احد المطارات في الهند
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:17 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت رويترز عن شركة سبايس جيت الهندية للطيران، تأكيدها إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن. اضافة اعلان
 
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