إغلاق مطارات بأجزاء من شمال الهند

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الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن شركة سبايس جيت الهندية للطيران، تأكيدها إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن. اضافة اعلان

