إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير قرابة 60 طائرة مسيّرة

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الوكيل الإخباري- أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة الاثنين، بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة في أجوائها. اضافة اعلان





وصرّح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق تليغرام، بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيّرة.



وشنت كييف هجوما بالطائرات المسيّرة ردا على قصف موسكو لمدنها، على الرغم من أن سوبيانين لم يحدد إن كانت الطائرات جاءت من أوكرانيا.





