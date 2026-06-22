إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير قرابة 60 طائرة مسيّرة

وصرّح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق تليغرام، بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيّرة.
وشنت كييف هجوما بالطائرات المسيّرة ردا على قصف موسكو لمدنها، على الرغم من أن سوبيانين لم يحدد إن كانت الطائرات جاءت من أوكرانيا.
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