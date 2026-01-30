الجمعة 2026-01-30 01:19 ص

إغلاق مطار أربيل الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 30-01-2026 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، شمالي العراق،اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير المطار احمد هوشيار، إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية في مطار أربيل الدولي، الواقع شمالي العراق، مشيرًا أن الضباب الكثيف وانخفاض مدى الرؤية تسببا بتأجيل جميع الرحلات الجوية سواءً القادمة منها أو المغادرة حفاظًا على سلامة المسافرين والطائرات.

 
 


