إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني

وأكد الصافي عدم وجود أي عوامل أمنية داخلية أو خارجية تعوق استئناف عمليات المطار.
وقال إن الفرق الفنية المتخصصة باشرت فورا بأعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا وبما يتطابق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تُمنح الأولوية القصوى لعامل السلامة بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة وكفاءة العمليات الجوية.
وأضاف أنه سيتم إعادة افتتاح المطار في الساعات القليلة المقبلة، فور استكمال أعمال الصيانة وإجراء الفحوصات الفنية النهائية.
ودعا الصافي جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمتمثلة بالمكتب الإعلامي للوزارة وتشكيلاتها المعنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعلومة الدقيقة، والحدّ من تداول الشائعات التي قد تُربك الرأي العام وتؤثر في انسيابية حركة السفر.
