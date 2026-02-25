الأربعاء 2026-02-25 09:04 ص

إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني

مبنى مطار بغداد الدولي
مبنى مطار بغداد الدولي
 
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي، الأربعاء إنه جرى إغلاق مطار بغداد الدولي مؤقتا بسبب خلل فني استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري، وانسجاما مع أعلى معايير السلامة المعتمدة، وإنه من المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات المقبلة بعد إجراء أعمال الصيانة، وفقا لوكالة الانباء العراقية.اضافة اعلان


وأكد الصافي عدم وجود أي عوامل أمنية داخلية أو خارجية تعوق استئناف عمليات المطار.

وقال إن الفرق الفنية المتخصصة باشرت فورا بأعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا وبما يتطابق مع متطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تُمنح الأولوية القصوى لعامل السلامة بوصفه الركيزة الأساسية لاستدامة وكفاءة العمليات الجوية.

وأضاف أنه سيتم إعادة افتتاح المطار في الساعات القليلة المقبلة، فور استكمال أعمال الصيانة وإجراء الفحوصات الفنية النهائية.

ودعا الصافي جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمتمثلة بالمكتب الإعلامي للوزارة وتشكيلاتها المعنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعلومة الدقيقة، والحدّ من تداول الشائعات التي قد تُربك الرأي العام وتؤثر في انسيابية حركة السفر.
 
 


