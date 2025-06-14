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إغلاق مطار بن غوريون بالكامل وتصاعد التوتر في الأجواء

مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
 
السبت، 14-06-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، السبت، إغلاقه حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


وجاء الإعلان عقب إطلاق إيران صواريخ ليلًا ردًّا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على أراضيها.

وقالت المتحدثة ليزا دايفر لوكالة فرانس برس: "لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار".

من جهة أخرى، أعادت السلطات اللبنانية والسورية، صباح السبت، فتح أجوائهما أمام حركة الطيران بعد إغلاق مؤقت، استدعى إلغاء رحلات وإعادة جدولة بعضها الآخر، على وقع التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني أنه تم بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي اللبناني بدءًا من الساعة العاشرة (7,00 ت غ) من صباح السبت.

وقال في بيان إن قرار الإغلاق و"ما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة"، موضحًا أن "سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات".

سكاي نيوز
 
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