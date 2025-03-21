إغلاق مطار هيثرو اللندني طوال يوم الجمعة بسبب انقطاع للتيار الكهربائي

وقالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" في بيان إنّ "مطار هيثرو يشهد انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 آذار/مارس".
وأضافت "ينبغي على المسافرين عدم التوجّه إلى المطار في أيّ ظرف من الظروف إلى أن يُعاد فتحه". وبحسب موقع "فلايت رايدار24" المتخصص بتتبّع الرحلات الجوية فإنّ العديد من الرحلات الجوية تم تحويل وجهاتها، بينما قالت سلطات المطار إنها "تتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام المقبلة".
من جهتها، أعلنت مديرية الإطفاء في لندن أنّ حريقا "كبيرا" اندلع في محطة كهرباء فرعية في بلدة هايز الواقعة في ضاحية هيلينغدون.
وقال المسؤول في المديرية بات غولبورن إنّ "الحريق تسبّب بانقطاع للتيار الكهربائي، ممّا أثّر على عدد كبير من المنازل والشركات . نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا للحدّ من الانقطاع".
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