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إغلاق معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

مركز المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان
مركز المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان
الأحد، 08-12-2024 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  أغلقت السلطات اللبنانية معبر المصنع الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت، وهو المعبر الوحيد المتبقي منذ إغلاق المعابر الأخرى "العريضة، العبودية، وادي خالد" نتيجة الغارات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأكد مصدر أمني لبناني أن إغلاق المعبر تم باستخدام عوائق حديدية، حيث اصطف عشرات السوريين أمام مركز الأمن العام اللبناني في انتظار فتح الحدود للتوجه إلى بلادهم .

وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات كبيرة إلى الحدود في منطقة القاع، مُتخذًا إجراءات لتعزيز الانتشار في المناطق الحدودية خلال الأيام الماضية.
 
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