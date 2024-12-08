إغلاق معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

وأكد مصدر أمني لبناني أن إغلاق المعبر تم باستخدام عوائق حديدية، حيث اصطف عشرات السوريين أمام مركز الأمن العام اللبناني في انتظار فتح الحدود للتوجه إلى بلادهم .
وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات كبيرة إلى الحدود في منطقة القاع، مُتخذًا إجراءات لتعزيز الانتشار في المناطق الحدودية خلال الأيام الماضية.
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