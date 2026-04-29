الوكيل الإخباري- أعلن علي فرهادي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية عن إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت.





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "الهدف هو ضمان عدم حدوث أي اضطراب في تعليم الطلاب الإيرانيين تحت أي ظرف".



كما انتقد فرهادي ما وصفه بالخطوة "غير القانونية" من قبل حكومة الإمارات بطرد نحو 2500 طالب إيراني، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع عمان، سيواصل هؤلاء الطلاب تعليمهم هناك حتى نهاية العام الدراسي.



وقال إن المدارس الإيرانية في الكويت والسعودية والإمارات تعمل حاليا عن بعد، ومن المتوقع أن ينتهي العام الدراسي بشكل افتراضي.







