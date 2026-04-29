الأربعاء 2026-04-29 03:39 م

إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت

إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت
إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت
 
الأربعاء، 29-04-2026 03:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلن علي فرهادي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية عن إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "الهدف هو ضمان عدم حدوث أي اضطراب في تعليم الطلاب الإيرانيين تحت أي ظرف".

كما انتقد فرهادي ما وصفه بالخطوة "غير القانونية" من قبل حكومة الإمارات بطرد نحو 2500 طالب إيراني، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع عمان، سيواصل هؤلاء الطلاب تعليمهم هناك حتى نهاية العام الدراسي.

وقال إن المدارس الإيرانية في الكويت والسعودية والإمارات تعمل حاليا عن بعد، ومن المتوقع أن ينتهي العام الدراسي بشكل افتراضي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030

أخبار محلية الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030

أخبار محلية فوز 11 طالبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا ببرنامج تدريب بحثي عالمي في كندا

خاص بالوكيل 30 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال ثلاثة أشهر

خطط جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الاختناقات في الأردن

أخبار محلية خطط جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الاختناقات في الأردن

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت

عربي ودولي إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تشارك في الاجتماع التحضيري للحوار العربي للطاقة المتجددة

وزير الزراعة: حماية الأراضي الحرجية أولوية وطنية ورفع الجاهزية خلال الصيف

أخبار محلية وزير الزراعة: حماية الأراضي الحرجية أولوية وطنية ورفع الجاهزية خلال الصيف



 
 






الأكثر مشاهدة

 