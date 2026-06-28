الأحد 2026-06-28 05:49 م

إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

ب
أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 05:13 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في جمهورية إفريقيا الوسطى عن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة مرتبطة بالوباء إضافة إلى 197 إصابة.

وأوضح وزير الصحة في البلاد بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.

اضافة اعلان


وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.


وقال الوزير إن "الحكومة في حالة تعبئة كاملة لاحتواء هذا التفشي"، داعيا السكان إلى اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته

ب

كأس العالم طبيب منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

ب

عربي ودولي إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

لل

أخبار محلية بلدية إربد: إنشاء مركز تدريب مهني تقني في منطقة حوارة

ل

أخبار محلية اعلان من هيئة الخدمة حول اختبارات دبلوم تأهيل المعلمين

كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026

أخبار الشركات كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026

ر

أخبار محلية المدن الصناعية تعرض فرص الاستثمار في الزرقاء الصناعية

ل

طب وصحة انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 