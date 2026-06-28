إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

وأوضح وزير الصحة في البلاد بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.
وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.
وقال الوزير إن "الحكومة في حالة تعبئة كاملة لاحتواء هذا التفشي"، داعيا السكان إلى اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية.
وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.
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