إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في جمهورية إفريقيا الوسطى عن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة مرتبطة بالوباء إضافة إلى 197 إصابة.



وأوضح وزير الصحة في البلاد بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.

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وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.