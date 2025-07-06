الأحد 2025-07-06 02:29 م
 

إقالة المتحدث باسم نتنياهو قبل رحلة واشنطن .. وجدل حول الأسباب

المتحدث باسم مكتب نتنياهو عمر دوستري
المتحدث باسم مكتب نتنياهو عمر دوستري
 
الأحد، 06-07-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-  أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتحدث باسم مكتبه، عمر دوستري، قبل أيام من توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة أثارت تكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار.اضافة اعلان


وأكد مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن دوستري "أبلغ رئيس الوزراء رغبته في إنهاء مهامه والانطلاق في مسار جديد"، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الإقالة جاءت بسبب "عدم كفاءة دوستري" وعدم امتلاكه الخبرة الكافية في إدارة الملفات الإعلامية المعقدة.

قناة "13" الإسرائيلية ذكرت أن السبب الرئيس للإقالة هو نشوب خلافات حادة بين دوستري وزوجة نتنياهو، سارة نتنياهو، التي يُعرف عنها تدخلها الواسع في تعيين كبار الموظفين، بينما نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء هذه الرواية وأكدت لموقع "واي نت" أن المسألة "تتعلق بأداء المتحدث فقط".

وبحسب الإعلام العبري، تعرّض دوستري لتوبيخات عديدة خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد نشره صورًا غير خاضعة للرقابة العسكرية خلال ضربات إسرائيلية ضد إيران، مما كشف معلومات حساسة، كما أخطأ مكتبه سابقًا في بيان حول قائمة رهائن كانت في طريقها للإفراج من غزة، مما تطلب إصدار تصحيح عاجل بسبب صياغة ملتبسة.

وقرر نتنياهو تعيين الناشط في حزب "الليكود" زيف أغمون كمتحدث مؤقت وسط توقعات بتثبيته لاحقًا في المنصب.

ويُعرف أغمون بقربه من مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان، إضافة إلى علاقته الجيدة بسارة نتنياهو، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ورغم الإقالة، أثنى مكتب نتنياهو في بيانه الوداعي على "تفاني دوستري" خلال فترة وصفها بـ "الأكثر تعقيدًا" على مستوى الأمن والسياسة في البلاد.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

0ج-دج0

طب وصحة في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

خلال لقائه وفدين من نادي الشبيبة المسيحي وأبناء قبيلة الحويطات/العمران

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام

غ8عتاةى

طب وصحة كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

مناسبات تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

أخبار محلية في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

اتةى

طب وصحة ليس الوقت أمام الشاشة ما يؤذي طفلك.. تعرف على الخطر الحقيقي!

الحفارة التي تم ضبطها

أخبار محلية ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها

جانب من توقيع الاتفاقيات

أخبار محلية اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة