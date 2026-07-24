إقالة المدعي العام لمحكمة لاهاي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس"، الجمعة، بأن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية صوتوا على عزل المدعي العام كريم خان، بعدما أيد 82 عضوا من أصل 110 أعضاء قرار عزله.

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وبحسب "أكسيوس"، فإن خان هو من اتخذ قرار إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.



ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي والسفارات الإسرائيلية حول العالم عملوا على حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لدعم عزل المدعي العام كريم خان.



وكان خان قد اصدر مذكر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وقادة اخرين في الجيش والأمن الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.



وشنت إسرائيل والولايات المتحدة حملة كبيرة ضد المدعي العام في الأشهر الماضية.