إقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس

وتعرض والتس، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في آذار، تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيجنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.
ولم يتضح بعد من سيخلف والتس، لكن مصدرا آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.
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