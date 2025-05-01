الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

إقالة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس

مستشار الأمن القومي الأميركي المقال مايك والتز
مستشار الأمن القومي الأميركي المقال مايك والتس
 
الخميس، 01-05-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر مطلعة الخميس إن مايك والتس مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيترك منصبه بالإضافة إلى نائبه ألكس وونج، وذلك في أول تغيير كبير في الدائرة المقربة لترامب منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني.اضافة اعلان


وتعرض والتس، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في آذار، تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيجنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

ولم يتضح بعد من سيخلف والتس، لكن مصدرا آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.
 
gnews

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