إقالة مفتشين عامين ضمن عملية "تطهير" تنفذها إدارة ترامب

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أبلغ هؤلاء المفتشين العامين المستقلين عبر البريد الإلكتروني بإنهاء عملهم فورا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتعيين موالين في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.
وتابعت أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
وقالت واشنطن بوست إن قرارات إقالة المفتشين العامين ربما تشكل خرقا للقانون الفدرالي الذي ينص على إبلاغ الكونغرس بذلك قبل 30 يوما.
وبحسب الصحيفة، فإن معظم المقالين عينهم ترامب في فترة رئاسته الأولى.
ويقوم المفتشون العامون بإجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المفتشين المقالين قوله إن ما قامت به الإدارة الجديدة "مجزرة كبيرة"، وإنه سينظر إلى من سيعينهم ترامب في هذا المنصب على أنهم موالون له، مضيفا أن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالنظام برمته.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل، كما بدأت تغييرات شملت قيادة وكالات حكومية بينها وكالة أمن النقل.
وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
هل عاد ماهر الأسد إلى سوريا؟ .. تفاصيل "شائعة الدقائق الثلاث"
-
كشف النقاب عن "مخطط سري" لميلانيا ترامب
-
غوتيريش: الحل للصراع في السودان لا يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة
-
خبير أمريكي يكشف سبب تصريحات ترامب المتشددة حول أوكرانيا
-
إسرائيل لن تنسحب كاملًا من جنوب لبنان.. وحزب الله لن يردّ
-
تحرك أميركي ضد الحوثيين والأمم المتحدة تندد باحتجازهم لموظفيها
-
تعيين مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا
-
ترامب و"الأيام الخمسة".. ماذا فعل فيها؟