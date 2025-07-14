إقليم كردستان العراق يعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

الوكيل الإخباري- أعلن إقليم كردستان العراق، فجر الاثنين، إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي من دون أن يتسبب في أضرار بشرية أو مادية.

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وأفاد شهود عيان ، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية.



وذكرت المصادر لوكالة "شفق نيوز" أن صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرا واستمرت لدقائق متواصلة.



وأشارت إلى أن صافرات الإنذار أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر شوهد يحلق فوق المنطقة.