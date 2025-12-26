الجمعة 2025-12-26 11:48 م

إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

الجمعة، 26-12-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري-   ألغيت أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة في عطلة عيد الميلاد الجمعة، في ظلّ تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة في أجزاء من الوسط الغربي للولايات المتحدة وشمال شرقها.

ومن المتوقّع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلا في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع تدنّي الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.


وألغيت 1191 رحلة على الأقلّ، مع تأخير 3974 أخرى، وفق بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) لغاية الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.

 
 


