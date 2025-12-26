إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

ومن المتوقّع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلا في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع تدنّي الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.
وألغيت 1191 رحلة على الأقلّ، مع تأخير 3974 أخرى، وفق بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) لغاية الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.
