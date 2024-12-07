 
السبت 2024-12-07 01:23 م
 

إلغاء انتخابات رئاسية بأوروبا بعد "أزمة تيك توك وتدخل روسيا"

جورجيسكو أبدى اعتراضه على إلغاء الانتخابات
جورجيسكو أبدى اعتراضه على إلغاء الانتخابات
السبت، 07-12-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري- ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية، أمس الجمعة، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية تشوبها شكوك في حدوث تدخل روسي لمصلحة مرشح اليمين المتطرف.اضافة اعلان


وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمتها من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" مجددا.

وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشح القومي كالين جورجيسكو، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والشعبية.

وأضافت المحكمة أن "الحكومة ستحدد موعدا جديدا" للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.

لكن السلطات رفعت السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو"، مع الإشارة إلى أن روسيا لعبت دورا في هذا المجال.

وقالت المحكمة إنها "بناء على الوثائق، خلصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمتها حرصا على صحة التصويت وقانونيته".

ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية، شوهت الطابع الحر وصحة تصويت الناخبين".
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

علم سوريا

عربي ودولي دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء

مكسيم خليل

فن ومشاهير كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟

ا

عربي ودولي أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك

تعبيرية

اقتصاد محلي 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

من منشأة فوردو النووية

عربي ودولي إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف

ا

عربي ودولي إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق

عربي ودولي والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير



 




الأكثر مشاهدة