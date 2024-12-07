إلغاء انتخابات رئاسية بأوروبا بعد "أزمة تيك توك وتدخل روسيا"

وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمتها من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" مجددا.
وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشح القومي كالين جورجيسكو، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والشعبية.
وأضافت المحكمة أن "الحكومة ستحدد موعدا جديدا" للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.
لكن السلطات رفعت السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو"، مع الإشارة إلى أن روسيا لعبت دورا في هذا المجال.
وقالت المحكمة إنها "بناء على الوثائق، خلصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمتها حرصا على صحة التصويت وقانونيته".
ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية، شوهت الطابع الحر وصحة تصويت الناخبين".
-
أخبار متعلقة
-
دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء
-
أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك
-
إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف
-
إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق
-
والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير
-
السعودية: استمرار حرب غزة يضعف منظومة الأمن الدولي
-
"الغارديان" توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم
-
انتخابات رئاسية في غانا وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي