إلغاء جماعي للرحلات الجوية من وإلى المكسيك بعد مقتل زعيم كارتل "إل منشو"

وأوقفت "يونايتد إيرلاينز" جميع رحلاتها الأحد إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا، مؤكدة في بيان أن السلامة هي الأولوية القصوى. كما ألغت خطوط "ساوث ويست" الجوية رحلاتها الأربع المجدولة من وإلى بويرتو فالارتا، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الوضع المتطور.
من جانبها، علّقت الخطوط الجوية الأمريكية خدماتها المتبقية إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا ومازاتلان لبقية يوم الأحد، مع التأكيد على مراقبة الموقف وإجراء تغييرات إضافية عند الضرورة لضمان سلامة الركاب والموظفين. كما أوقفت "إير كندا" الكندية عملياتها مؤقتًا في بويرتو فالارتا.
وأصدرت عدة شركات طيران تنازلات سفر تسمح للركاب المتضررين بإعادة الحجز دون رسوم تغيير، مع عدم الإعلان عن إلغاءات إضافية حتى الآن.
وتأتي هذه الإلغاءات بعد عملية نفذتها القوات المكسيكية فجر الأحد في بلدة تاباتلبا بولاية خاليسكو، استهدفت إل منشو، ضابط الشرطة السابق الذي تحول إلى زعيم أخطر كارتل في المكسيك، والذي تصفه السلطات الأمريكية بأنه المورد الرئيسي لمخدر الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة.
وأدت العملية إلى اشتباكات واسعة في خاليسكو وأنشطة إجرامية متصاعدة، ما دفع السفارة الأمريكية في المكسيك إلى إصدار تحذيرات عاجلة تطالب المواطنين المكسيكيين بالاحتماء في أماكنهم في عدة ولايات.
وكان "إل منشو"، الذي وضعت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل رأسه، قد صعد إلى قمة الهرم الإجرامي بعد اعتقال خواكين "إل تشابو" غوزمان، الزعيم السابق لكارتل سينالوا. وخلال 15 عامًا، حوّل كارتل خاليسكو من عصابة إقليمية إلى إمبراطورية عالمية للمخدرات تمتد من معقله في المكسيك إلى أسواق التوزيع في القارات الخمس.
وفي أول رد فعل رسمي أمريكي، وصف نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو مقتل "إل منشو" بأنه تطور عظيم للمكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والعالم، مؤكدًا أن الأخيار أقوى من الأشرار.
وأوضحت وزارة الدفاع المكسيكية أن العملية جرت في إطار التنسيق والتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، التي قدمت معلومات استخباراتية تكميلية ساهمت في إنهاء مسيرة أخطر زعيم كارتل في التاريخ المكسيكي الحديث.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية
-
طهران: كلمة "الاستسلام" ليست في قاموسنا
-
المكسيك .. هجمات انتقامية بعد مقتل "الزعيم إل مينشو"
-
المكسيك .. ضربة عسكرية كبرى تُسقط عرّاب المخدرات الجديد "إل مينشو"
-
إرجاء مباريات كرة القدم في المكسيك إثر اندلاع أعمال عنف
-
أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا يعلنون إضرابا عن الطعام
-
الثلوج تعطل مدارس نيويورك وتغلق المطارات
-
الجمارك الأميركية توقف تحصيل رسوم اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية