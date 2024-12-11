إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها

وأهابت إدارة العمليات العسكرية في بيان لها العاملين في المؤسسات بضرورة العودة إلى أعمالهم للمساهمة في بناء سوريا الجديدة.
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