إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها

06:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713039 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، إلغاء حظر التجول في مدينة دمشق وريفها. اضافة اعلان





وأهابت إدارة العمليات العسكرية في بيان لها العاملين في المؤسسات بضرورة العودة إلى أعمالهم للمساهمة في بناء سوريا الجديدة.