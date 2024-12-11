 
الأربعاء 2024-12-11 09:00 م
 

إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 06:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، إلغاء حظر التجول في مدينة دمشق وريفها.اضافة اعلان


وأهابت إدارة العمليات العسكرية في بيان لها العاملين في المؤسسات بضرورة العودة إلى أعمالهم للمساهمة في بناء سوريا الجديدة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن والسعودية

أخبار محلية الاردن يهنئ السعودية

تعبيرية

أخبار محلية الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار

الملكة رانيا

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب

خدمة العلم

أخبار محلية تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم

فيفا

عربي ودولي السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034

الديوان الملكي

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات لبحث الأحداث في سوريا والإقليم

ارشيفية

عربي ودولي إلغاء حظر التجول في دمشق وريفها

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزارة الزراعة تستأنف تصدير الأغنام



 




الأكثر مشاهدة