الإثنين 2026-01-05 08:29 ص

إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد

مطار القاهرة الدولي (رويترز)
مطار القاهرة الدولي
الإثنين، 05-01-2026 07:53 ص

الوكيل الإخباري-   في خطوة نحو الرقمنة الشاملة لقطاع الطيران، أعلن الطيار سامح الحنفي، وزير الطيران المدني المصري، إلغاء "كارت الجوازات" الورقي المخصص للقادمين والمغادرين بشكل كامل في المطارات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.

اضافة اعلان

 

وأوضح الوزير، خلال مداخلة متلفزة مساء الأحد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات السفر والوصول عبر المطارات المصرية، وتقليل زمن الانتظار أمام بوابات الجوازات.

وأكد الحنفي أن المنظومة الرقمية البديلة أصبحت جاهزة تماماً للعمل، حيث سيتم الاعتماد كلياً على البيانات المسجلة إلكترونياً بجواز السفر، ما ينهي الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية التي كان يلتزم المسافرون بملئها وتدوينها يدوياً.

وقال الوزير إن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.

 

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحديثات التي شهدتها المطارات المصرية مؤخراً، من بينها التوسع في تركيب بوابات المرور الإلكتروني، وتطوير الأنظمة الأمنية وأنظمة الربط مع مصلحة الجوازات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

أوكرانيا

عربي ودولي إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

مطار القاهرة الدولي (رويترز)

عربي ودولي إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

عربي ودولي مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة

شؤون برلمانية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون المنافسة



 






الأكثر مشاهدة