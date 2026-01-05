إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- في خطوة نحو الرقمنة الشاملة لقطاع الطيران، أعلن الطيار سامح الحنفي، وزير الطيران المدني المصري، إلغاء "كارت الجوازات" الورقي المخصص للقادمين والمغادرين بشكل كامل في المطارات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة متلفزة مساء الأحد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتيسير إجراءات السفر والوصول عبر المطارات المصرية، وتقليل زمن الانتظار أمام بوابات الجوازات.



وأكد الحنفي أن المنظومة الرقمية البديلة أصبحت جاهزة تماماً للعمل، حيث سيتم الاعتماد كلياً على البيانات المسجلة إلكترونياً بجواز السفر، ما ينهي الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية التي كان يلتزم المسافرون بملئها وتدوينها يدوياً.



وقال الوزير إن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.