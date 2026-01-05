إلغاء كرت الجوازات بالمطارات المصرية اعتباراً من هذا الموعد

وأكد الحنفي أن المنظومة الرقمية البديلة أصبحت جاهزة تماماً للعمل، حيث سيتم الاعتماد كلياً على البيانات المسجلة إلكترونياً بجواز السفر، ما ينهي الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية التي كان يلتزم المسافرون بملئها وتدوينها يدوياً.
وقال الوزير إن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود الشاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التطبيق التجريبي للمنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
-
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
-
مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا
-
زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شمال شرقي الهند
-
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال مادورو
-
ترامب: نحن من يقود فنزويلا
-
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
-
كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي