الأحد 2026-03-01 12:46 م

إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية
إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية
 
الأحد، 01-03-2026 12:06 م
الوكيل الإخباري-   تسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران والرد الإيراني في إلغاء مئات الرحلات الجوية حول العالم إلى الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق العديد من الأجواء في المنطقة.اضافة اعلان


وبحسب محطة فوكس نيوز الأميركية، ذكرت شركة "سيريوم" المزود العالمي لتحليلات الطيران، أنه كان من المقرر وصول نحو 4218 رحلة جوية إلى دول الشرق الأوسط أمس السبت، تم إلغاء 966 رحلة منها، أي ما يعادل 22.9 بالمئة.

وأضافت أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة تجاوز 1800 رحلة، بما في ذلك الرحلات المغادرة، مشيرة إلى أنه تم اليوم الأحد إلغاء 716 رحلة من أصل 4329 رحلة مقررة إلى الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة بأن شركات الطيران الخليجية، بما فيها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران، التي تربط الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا عبر مراكزها، وتستقبل نحو 90 ألف مسافر ترانزيت يوميًا (باستثناء المسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط نفسه)، هي الأكثر تضررًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ

أخبار محلية بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ

ارشيفية

عربي ودولي بعد سنوات.. "قطرة دم" تكشف جريمة وحشية في فيرجينيا

الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

"سفّاحة الثعابين".. هكذا تلتهم أفعى الكوكري أحشاء فرائسها اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/93agvrc

منوعات "سفّاحة الثعابين".. هكذا تلتهم أفعى الكوكري أحشاء فرائسها

إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

عربي ودولي إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

طرق فعّالة لتجنب جفاف الفم خلال شهر رمضان

طب وصحة طرق فعّالة لتجنب جفاف الفم خلال شهر رمضان

دليل شامل حول خدر اليدين وأعراضه المقلقة

طب وصحة دليل شامل حول خدر اليدين وأعراضه المقلقة

الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن

أخبار محلية الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن



 






الأكثر مشاهدة