إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

وبحسب محطة فوكس نيوز الأميركية، ذكرت شركة "سيريوم" المزود العالمي لتحليلات الطيران، أنه كان من المقرر وصول نحو 4218 رحلة جوية إلى دول الشرق الأوسط أمس السبت، تم إلغاء 966 رحلة منها، أي ما يعادل 22.9 بالمئة.
وأضافت أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة تجاوز 1800 رحلة، بما في ذلك الرحلات المغادرة، مشيرة إلى أنه تم اليوم الأحد إلغاء 716 رحلة من أصل 4329 رحلة مقررة إلى الشرق الأوسط.
وأفادت الشركة بأن شركات الطيران الخليجية، بما فيها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران، التي تربط الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا عبر مراكزها، وتستقبل نحو 90 ألف مسافر ترانزيت يوميًا (باستثناء المسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط نفسه)، هي الأكثر تضررًا.
