إلغاء وتحويل رحلات جوية في بريطانيا بسبب تساقط كثيف للثلوج

وقالت القناة نقلا عن ممثلي المطارات: "تم تأخير وتحويل الرحلات الجوية في العديد من المطارات بعد تساقط الثلوج بكثافة. انضم مطار ليدز برادفورد إلى مانشستر وليفربول في الإعلان عن إغلاق مدارج الطائرات".
ويشار إلى أنه في صباح اليوم الأحد سجلت في بعض المناطق البريطانية تساقط أكثر من 10 سنتيمترات من الثلوج. ووفقا للقناة، أدى الطقس السيء أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أن مستوى خطر الطقس "البرتقالي" ساري المفعول في الأجزاء الوسطى والشمالية من بريطانيا بسبب تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة.
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