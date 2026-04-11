الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مشتبها به أقدم على إلقاء زجاجة مولوتوف على منزل الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" سام ألتمان.



ووفقا للشركة والشرطة، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 20 عامًا أمس الجمعة بعد أن ألقى زجاجة مولوتوف على منزل ألتمان.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في بيان إن الزجاجة أحرقت بوابة خارجية لمنزل ألتمان قبل الفجر. ثم فرّ المشتبه به سيرا على الأقدام، لكن تم العثور عليه بعد نحو ساعة، بعد الخامسة صباحا بقليل بتوقيت الولاية، وهو يهدد بإحراق مقر OpenAI.



ولم يسفر الهجوم عن إصابة أحد بأذى، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ألتمان في المنزل. وتُعرف OpenAI بشكل أساسي بإدارة تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT.