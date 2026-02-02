إليك المطالب "الخمسة" التي على إيران تنفيذها لتجنب الحرب

وبحسب التقرير، ترأس إيال زامير وفدًا عسكريًا رفيعًا إلى واشنطن، ضم قائد القوات الجوية المعيّن الفريق عمر تيشلر، ورئيس قسم التخطيط الجنرال هادي سيلبرمان، حيث التقى الوفد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين.
وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة بأن تل أبيب سعت خلال اللقاءات إلى توضيح "عواقب توجيه ضربة عسكرية لإيران أو الامتناع عنها"، كما قدّمت معلومات استخباراتية حديثة، في ظل تصاعد التوتر مع طهران.
ونقلت "معاريف" عن مصدر إسرائيلي أن الرئيس ترامب يطالب إيران بخمسة شروط رئيسية، هي:
تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب.
تفكيك البرنامج النووي.
تفكيك الصواريخ الباليستية.
وقف البرنامج الصاروخي.
إنهاء دعم الوكلاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
وأضاف المصدر أن إسرائيل تدرك أن إيران لن تكون مستعدة لمناقشة هذه المطالب مجتمعة أو منفردة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتسم بـ**"المماطلة"**.
ووفق الصحيفة، تدرس واشنطن خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في مواجهة عسكرية، أو التراجع بما قد يحوّل التهديد إلى مجرد "تصعيد لفظي".
وتسود حالة ترقّب بشأن دوافع التأخير في اتخاذ القرار، بين احتمال الحاجة إلى حشد قوات إضافية، أو مناورة دبلوماسية لتبرير تحرّك عسكري لاحق.
وحذّرت مصادر إسرائيلية من أن أي تراجع أميركي في اللحظة الأخيرة قد يُفضي إلى "وضع أكثر خطورة" في الشرق الأوسط، يعزّز نفوذ إيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله والحوثيون، ويكرّس طهران "مصدرًا رئيسيًا للإرهاب عالميًا".
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إسرائيل ترى في المرحلة الراهنة "فرصة مفصلية" لإعادة تشكيل موازين القوى، معتبرة أن زيارات الجنرالات إلى واشنطن تأتي في إطار السعي للتأثير على القرار الأميركي قبيل لحظة الحسم.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" - صورة
-
ترامب: وثائق إبستين الجديدة تبرئني ولا تدينني
-
مقتل 12 أوكرانيا في قصف روسي وكييف تعلن عن محادثات جديدة
-
مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي
-
سوريا: القبض على منفذي هجمات مطار المزة والأسلحة تعود لحزب الله
-
أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا
-
لازاريني: العنف الإسرائيلي في الضفة بلغ "مستويات قياسية"
-
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة