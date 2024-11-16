إندبندنت: بوتين وترامب يتخاعدان وأوكرانيا هي من ستدفع الثمن

ويرى أولئك المسؤولون أن كلا الرئيسيين يقللان بشكل خطير من تقدير ما يمكن للآخر القيام به، مما يحمل مخاطر بعيدة المدى لأوكرانيا بشك.
وأوضحت الصحيفة أن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي قلب خطة أوروبا لدعم كييف، لأن الرئيس المنتخب يركز على إنهاء الحرب بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني دفع أوكرانيا للتنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا.
الجزيرة
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