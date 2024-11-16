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إندبندنت: بوتين وترامب يتخاعدان وأوكرانيا هي من ستدفع الثمن

ترامب وبوتين خلال لقاء سابق عام 2019
ترامب وبوتين خلال لقاء سابق عام 2019
السبت، 16-11-2024 03:46 م
الوكيل الإخباري- قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين سابقين علقوا على تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، وقالوا إن لدى كل من ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظرة مفرطة في التفاؤل بشأن مواقفهما اتجاه بعضهما.اضافة اعلان


ويرى أولئك المسؤولون أن كلا الرئيسيين يقللان بشكل خطير من تقدير ما يمكن للآخر القيام به، مما يحمل مخاطر بعيدة المدى لأوكرانيا بشك.

وأوضحت الصحيفة أن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي قلب خطة أوروبا لدعم كييف، لأن الرئيس المنتخب يركز على إنهاء الحرب بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني دفع أوكرانيا للتنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا.

الجزيرة
 
gnews

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