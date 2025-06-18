الأربعاء 2025-06-18 12:22 م
 

إندونيسيا: إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-  أُلغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطارها اليوم الأربعاء، بعد ثوران بركان شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 10 كيلومترات.اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، ثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية (شرق) في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة تتبع شركات طيران من أستراليا والصين وسنغافورة ونيوزيلندا والهند.

من جهتها، قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي، وأجبر سكان قرية واحدة على الأقل على إخلائها الليلة الماضية.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عدة مرات في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي، وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

لفغ

فيديو الوكيل هل هناك تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن؟

ا

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

ب

أخبار محلية قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية

ل

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا

ل

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية السفير الفلسطيني يثمّن خطاب الملك في البرلمان الأوروبي

ل

أخبار محلية الزرقاء: حوارية علمية تعرض المنجزات الحضارية في عهد الملك



 
 





الأكثر مشاهدة