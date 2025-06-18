إندونيسيا: إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان

وبحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، ثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية (شرق) في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة تتبع شركات طيران من أستراليا والصين وسنغافورة ونيوزيلندا والهند.
من جهتها، قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي، وأجبر سكان قرية واحدة على الأقل على إخلائها الليلة الماضية.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.
وثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عدة مرات في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي، وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.
بترا
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