إندونيسيا تبدأ إجلاء رعاياها من إيران وسط تصاعد التوتر في المنطقة

الجمعة، 06-03-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-  بدأت إندونيسيا، الجمعة، إجلاء عشرات من مواطنيها من إيران، حسبما صرّح مسؤول في وزارة الخارجية، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وبسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وردّ إيران بقصف دول في المنطقة، تقطعت السبل بعشرات آلاف الأجانب مع إلغاء رحلات طيران وإغلاق مجالات جوية.

ومن بين هؤلاء 329 إندونيسيًا في إيران، معظمهم طلاب في مدينة قم.

وقالت المسؤولة عن شؤون المواطنين الإندونيسيين في الخارج هيني حميدة للصحافيين في جاكرتا:

"سيبدأ إجلاء المواطنين الإندونيسيين من إيران تدريجيًا اليوم، وستتم المرحلة الأولى عبر أذربيجان".

ومن المتوقع وصول دفعة أولى تضم 32 إندونيسيًا إلى جاكرتا الاثنين أو الثلاثاء.

ولم تؤكد حميدة تقارير ذكرت أن عملية الإجلاء ستتم برًا.

وقالت: "سيتم تحديد مسارات الإجلاء بناءً على الأوضاع على الأرض".

ولا تنظر الحكومة حاليًا في إجلاء الرعايا من دول أخرى في الشرق الأوسط، حيث يوجد نحو نصف مليون إندونيسي، وفق الوزارة.

وعرض الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو التوسط في النزاع.

لكن السفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بروجردي صرّح للصحافيين الأسبوع الماضي بأن طهران لن تتفاوض "مع دولة شنت عملًا حربيًا ضدنا".
 
 


