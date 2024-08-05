 
الإثنين 2024-08-05 03:44 م
 
 

إندونيسيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان والامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل

علم إندونيسيا
علم إندونيسيا




 

الإثنين، 05-08-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   طالبت الخارجية الإندونيسية الإندونيسيين بمغادرة لبنان على الفور والامتناع عن السفر إلى لبنان وإيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.


وقالت الخارجية في بيان: "يجب على المواطنين في لبنان مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، ننصح المواطنين الإندونيسيين بالامتناع مؤقتًا عن السفر إلى لبنان وإيران وإسرائيل حتى تتحسن الظروف".


كما شددت على المواطنين الإندونيسيين في تلك الدول "البقاء في حالة تأهب" واتباع خطط الطوارئ التي أعدتها البعثات الدبلوماسية الإندونيسية.


وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حثّت خارجية كوريا الجنوبية الكوريين في لبنان وإسرائيل على مغادرة البلدين في أقرب وقت، فيما أهابت أنقرة وطوكيو برعاياهما مغادرة لبنان وعدم زيارة الجنوب تحسبًا لتدهور الأوضاع في المنطقة.

 

RT

gnews

أحدث الأخبار

حتى السابع من أغسطس في ظل التوترات في الشرق الاوسط

عربي ودولي "لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها عبر أجواء العراق وإيران

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيسا جديدا له غدا الثلاثاء

غزة

فلسطين دفن جثامين 84 شهيدا سلمهم الاحتلال في مقبرة جماعية

اوميجا 3

طب وصحة كيف تعرف أن جسمك يحتاج الأوميجا 3؟

تعبيرية

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة مصرية.. والحكومة ترد

بطيخ

فيديو منوع طريقة رائعة لتقطيع البطيخ

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض بورصات عربية على خطى الأسواق العالمية

كتائب القسام

فلسطين عمليات للقسام في رفح وخان يونس





 


 



الأكثر مشاهدة