إندونيسيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان والامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل

وقالت الخارجية في بيان: "يجب على المواطنين في لبنان مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، ننصح المواطنين الإندونيسيين بالامتناع مؤقتًا عن السفر إلى لبنان وإيران وإسرائيل حتى تتحسن الظروف".
كما شددت على المواطنين الإندونيسيين في تلك الدول "البقاء في حالة تأهب" واتباع خطط الطوارئ التي أعدتها البعثات الدبلوماسية الإندونيسية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حثّت خارجية كوريا الجنوبية الكوريين في لبنان وإسرائيل على مغادرة البلدين في أقرب وقت، فيما أهابت أنقرة وطوكيو برعاياهما مغادرة لبنان وعدم زيارة الجنوب تحسبًا لتدهور الأوضاع في المنطقة.
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