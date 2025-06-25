إندونيسيا تطور غواصات عسكرية مسيّرة

وأشار كبير المصممين في الشركة إلى أن النموذج الذي تم الكشف عنه مؤخّرًا هو لغواصة Kapal Selam Otonom أو (KSOT)، والتي تعني بالإندونيسية غواصة "ذاتية القيادة"، إذ تقوم الشركة بتطوير هذه الغواصة وفقًا للمتطلبات التي وضعتها وزارة الدفاع الإندونيسية.
وسيتم تطوير (KSOT) بثلاث نسخ:
نسخة مخصصة لأعمال المراقبة والاستطلاع البحري.
نسخة قتالية مجهّزة بطوربيدات.
نسخة تعمل كغواصة انتحارية.
وستكون النسخة المسلحة قادرة على حمل طوربيدين ثقيلين من عيار 533 ملم.
وتبعًا للمعلومات التي أوردتها "PT Pal"، من المخطط إنتاج هذه الغواصات بكميات كبيرة لصالح سلاح البحرية الإندونيسي، كما سيتم التحكّم بهذه الغواصات عبر قنوات اتصال لاسلكية أو عبر الأقمار الاصطناعية.
وسيبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 15 مترًا، وعرضها 2.2 م، ووزنها 37.28 طنًا، وستكون قادرة على الإبحار بسرعة 8 عقدات بحرية، والغوص إلى عمق 350 م، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة، ويمكنها العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر خلال كل مهمة، فضلًا عن تجهيزها بتقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأشار موقع Naval News إلى أن إندونيسيا كانت قد أعلنت عن مشروع لتطوير الغواصات المسيّرة عام 2022، ولكن الغواصات التي أُعلن عنها مؤخرًا تختلف اختلافًا كليًا عن الغواصات التي تم التخطيط لتطويرها سابقًا، وهياكلها أتت أكثر متانة وانسيابية.
روسيا اليوم
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