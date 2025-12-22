الإثنين 2025-12-22 11:19 ص

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأُصيب 19 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية فجر اليوم الاثنين. وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، أوضح مكت
جانب من الحادث
الإثنين، 22-12-2025 10:51 ص
لقي 15 شخصًا مصرعهم وأُصيب 19 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى، وفق ما أعلنت السلطات الإندونيسية فجر اليوم الاثنين.


وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، أوضح مكتب البحث والإنقاذ في المدينة أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية قبل أن يفقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الطريق ثم انقلابها.

وأكد المكتب إخلاء جميع الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
 
 


