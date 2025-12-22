إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، أوضح مكتب البحث والإنقاذ في المدينة أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية قبل أن يفقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الطريق ثم انقلابها.
وأكد المكتب إخلاء جميع الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
