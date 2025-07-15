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إندونيسيا: 11 مفقودا جراء انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي

إندونيسيا: 11 مفقودا جراء انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تبحث عن 11 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب، وسط طقس سيء قبالة جزر "مينتاواي" في سومطرة الغربية أمس الاثنين.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" ، قالت الوكالة إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص، مبينة أنه من بين 18 شخصًا كانوا على متن القارب، كان هناك 10 مسؤولين حكوميين .


وتعد القوارب والعبارات وسيلة نقل معتادة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة.


وغرقت عبارة في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من جزيرة بالي، ولقي 18 شخصًا حتفهم ونجا 30 آخرون من بين 65 شخصًا كانوا على متنها.

 
 
gnews

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