إنذارات تشمل 8 مناطق.. الأمطار والسيول تعود بقوة إلى السعودية

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرات جوية تشمل ثماني مناطق في البلاد، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الشدة وهبوب رياح نشطة وتشكل السيول.



وجاء في بيان المركز: "من المتوقع حدوث تقلبات جوية قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول في بعض المناطق". ويبدأ التنبيه من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً في معظم المناطق، بينما يختلف التوقيت في مناطق أخرى.



تفاصيل الإنذارات حسب المناطق:

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منطقة حائل: إنذار برتقالي، مع توقعات بتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

الحدود الشمالية: إنذار برتقالي، مع احتمالية هطول البرد، وجريان السيول، وعواصف رعدية.

منطقة الرياض: إنذار أصفر يشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية، واحتمالية صواعق رعدية من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساءً.

منطقة القصيم: إنذار أصفر يشمل عدة محافظات، مع تحذير من صواعق رعدية.

منطقة مكة المكرمة: تشمل التحذيرات محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والطائف، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية، واحتمالية صواعق رعدية.

منطقة المدينة المنورة: تحذيرات من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

المنطقة الشرقية: تحذيرات من صواعق رعدية.

منطقة تبوك: توقعات بهبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على مدى الرؤية.



يُذكر أن هذه التقلبات الجوية قد تشكل خطراً على بعض المناطق، لذا يُنصح باتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الدفاع المدني.