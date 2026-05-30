إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: المروانية، اللوبية، ميدون، انصارية، زفتا، تفاحتا".
وأضاف البيان: "في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".
وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".
وفي وقت سابق، السبت، طلب الجيش الإسرائيلي سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى ميفدون، شوكين، زبدين (النبطية)، بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
كما دعا سكان بلدات وقرى جديدة انصار، والزرارية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، بالانتقال لشمال النهر.
-
أخبار متعلقة
-
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
-
مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة
-
الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي
-
بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
-
طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه
-
وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين
-
تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب
-
واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا