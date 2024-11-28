 
الخميس 2024-11-28 09:32 ص
 

إنذار جوي في أوكرانيا بسبب خطر صواريخ بالستية روسية

قاذفة صواريخ باليستية روسية-أرشيف
قاذفة صواريخ باليستية روسية-أرشيف
الخميس، 28-11-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  أصدر الجيش الأوكراني، صباح اليوم الخميس، إنذارا جويا في عموم أنحاء أوكرانيا إثر رصده صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.اضافة اعلان


وقال سلاح الجو الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام، إنّه "تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي".

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا وخيرسون وميكولايف.

وذكرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بواسطة صواريخ أتاكمز الأمريكية على مواقع في مقاطعة كورسك.

وتطرقت إلى احتمال الرد الروسي بصواريخ باليستية على أهداف داخل أوكرانيا.

سكاي نيوز
 
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