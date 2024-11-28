إنذار جوي في أوكرانيا بسبب خطر صواريخ بالستية روسية

وقال سلاح الجو الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام، إنّه "تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي".
وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا وخيرسون وميكولايف.
وذكرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بواسطة صواريخ أتاكمز الأمريكية على مواقع في مقاطعة كورسك.
وتطرقت إلى احتمال الرد الروسي بصواريخ باليستية على أهداف داخل أوكرانيا.
سكاي نيوز
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