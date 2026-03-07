إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله

وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وجرى رصد محاولة الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.
ووفق الأنباء المتداولة، فقد حاولت إسرائيل اعتقال قائد في الحرس الثوري الإيراني في البقاع.
ونفذت مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان، مرفوقة بسلسلة غارات جوية على المنطقة المذكورة.
هذا، وأوضحت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن قوات الحزب تصدت للإنزال الإسرائيلي، فيما تحدثت مصادر من "حزب الله" عن أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في بلدة النبي شيت.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران
-
وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب
-
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
-
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات
-
إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران
-
صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل
-
إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل
-
الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية