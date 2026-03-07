إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير، فجر السبت، باندلاع اشتبكات ضارية بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد محاولة الأخير تنفيذ عملية إنزال في البقاع جنوبي لبنان.



وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وجرى رصد محاولة الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.



ووفق الأنباء المتداولة، فقد حاولت إسرائيل اعتقال قائد في الحرس الثوري الإيراني في البقاع.



ونفذت مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان، مرفوقة بسلسلة غارات جوية على المنطقة المذكورة.