إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق

وأكد المصدر أن "الاحتلال إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق".
وتابع أن "4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق".
وكالات
