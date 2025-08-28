إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق

12:37 ص

الوكيل الإخباري- أشار مصدر عسكري سوري الى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق".





وأكد المصدر أن "الاحتلال إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق".



وتابع أن "4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق".



وكالات

