الخميس 2025-08-28 01:27 ص
 

إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق

الخميس، 28-08-2025 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   أشار مصدر عسكري سوري الى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق".اضافة اعلان


وأكد المصدر أن "الاحتلال إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق".

وتابع أن "4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة بريف دمشق".

وكالات
 
 
